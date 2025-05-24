Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile İstanbul'da bir araya geldi! İşte sürpriz görüşmenin detayları

Suriye lideri Şara, İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Suriye lideri Şara, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İstanbul'a geldi ve Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme, tarihi ve diplomatik açıdan önemli bir mekan olan Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşti.

İki liderin buluşmasında, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu, ekonomik ve siyasi iş birliği olanakları ile bölgesel meseleler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Görüşmede, özellikle Ortadoğu'daki son gelişmeler, güvenlik konuları ve iki ülke arasındaki sınır bölgelerindeki durumun ele alındığı ifade edildi. Tarafların, karşılıklı diyalog ve iş birliğini güçlendirme konusunda olumlu mesajlar verdiği belirtildi.

Sürpriz görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şara'nın dışında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Suriye Dışişleri Bakanı da görüşmede yer aldı.