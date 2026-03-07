Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ VURGUSU

Erdoğan ile Selman'ın görüşmesinde bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.

SALDIRILAR NEDENİYLE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Erdoğan, ayrıca görüşmede Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.