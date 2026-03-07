Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Erdoğan ile Selman'ın görüşmesinde bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.
Erdoğan, ayrıca görüşmede Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.