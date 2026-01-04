Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü! Gündemde 3 ülke vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

SOMALİ VE YEMEN'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan Türkiye’nin, Yemen’de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade ederken Gazze’de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye’nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.