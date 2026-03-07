Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanları ile görüştü.

Dinle Özetle

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı bakanlarını kabul etti Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 132

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı bakanlarını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında İstanbul'da TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanları ve yetkilileriyle görüştü. Görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantıya TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev katıldı. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da görüşmede hazır bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, toplantının birliktelik ve barış odaklı kararlı duruşun somut bir adımı olduğunu belirtti. Zorlu, TDT'nin barış ve huzuru önceleyen yaklaşımının önemine vurgu yaptı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DIŞİŞLERİ BAKANLARI İSTANBUL'DA

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabulde hazır bulundu.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirilmesi, birlikteliğimizin yanı sıra barış ve diplomasi odaklı kararlı duruşumuzun da somut bir adımıdır." ifadelerini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle sosyal medya ve bazı mecralarda Azerbaycan'a yönelik eleştiri, dezenformasyon ve provokasyon içeren paylaşımlara ilişkin yapılan açıklamayı alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Kürşad Zorlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında Türk Devletleri Teşkilatının barış ve huzuru önceleyen ve sarsılmaz dayanışma anlayışımızla ortaya koyduğu yaklaşım son derece önemlidir. Özellikle bu kritik süreçte Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirilmesi, birlikteliğimizin yanı sıra barış ve diplomasi odaklı kararlı duruşumuzun da somut bir adımıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, karşı karşıya kaldığımız bölgesel türbülanstan, ülkemizi ve milletimizi tehlikelerden beri tutarak çıkmayı başaracaktır."