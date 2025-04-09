Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk polisine saldıranlara sert tepki

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve beraberindeki Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk polisine saldırıda bulunanlara sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve beraberindeki Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti. Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Polislere hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır. Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir" ifadelerini kullandı.

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 180'İNCİ YIL DÖNÜMÜ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle video mesaj paylaşmıştı. Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini ifa ediyorlar" açıklamasını yapmıştı.