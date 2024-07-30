Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunu arasında LGBT diyaloğu! 'Dede oraya gitme' dedi
Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası büyük tepki çekmiş, konunun yargıya taşınmasına karar verilmişti. AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda bu konuyu gündemine taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT lobisinin Batı'yı esir aldığını belirterek, torunuyla arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Macron beni olimpiyatlara davet etti. 13 yaşındaki torunum 13 yaşındaki torunum 'Dede gitme, orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi."
Fransız Katolik avukat Fabrice di Vizio, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Hristiyanlığa hakaret edildiği gerekçesiyle din otoriteleri tarafının eleştirilerinin hedefi olan sahne gösterisini yargıya taşıyacak.
Törende, Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablonun canlandırılma şekli tepki çekmişti.
Olimpiyat açılışındaki LGBT propagandası Türkiye'nin de gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaşananlara tepki gösterdi.
Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından davet edildiğini belirten Erdoğan, neden katılım sağlamadığını açıkladı.
"KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ TEHDİDİN BOYUTLARINI GÖRDÜK"
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"İnsana ve insani değerlere yönelik savaş birçok alanda şiddetini artırarak devam ediyor. Şu bölüm çok hasas, çok önemli; Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
"13 YAŞINDAKİ TORUNUM 'DEDE GİTME' DEDİ"
Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede gitme' dedi. 'Niye' dedim. 'Orada LGBT gösterisi yapacaklar' dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri gösterdi. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim.
Düşünebiliyor musunuz insanları birleştirmesi gereken uluslararası spor etkinliği maalesef insanlığa, fıtrata, insanı insan yapan değerlere düşmanlıkla açıldı.
Bizim inancımızda insan yaradılmışların en şereflisidir. Paris'te yapılmak istenen eşref-i mahlukat olan insanı esfel-i safilin yani hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir."