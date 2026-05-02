Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi ile görüştü: Irak ile ilişkilerde yeni dönem

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Zeydi’yi adaylığı dolayısıyla tebrik ederek Irak’ta kapsayıcı ve istikrarlı bir hükümet kurulacağına inandığını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkilerinin stratejik alanlarda geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Irak’la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmenin hedeflendiğini, Türkmenlerin Irak ile kardeşliğinin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti.