Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi ile görüştü: Irak ile ilişkilerde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi’yi telefonla arayarak adaylığı içintebrik etti. Görüşmede yeni dönemde Türkiye-Irak ilişkilerinin stratejik alanlarda güçlendirilmesi ve Irak’ta kapsayıcı, istikrarlı bir hükümet kurulması mesajı öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi ile görüştü: Irak ile ilişkilerde yeni dönem
Cumhurbaşkanı , Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Zeydi'yi adaylığı dolayısıyla tebrik ederek Irak'ta kapsayıcı ve istikrarlı bir hükümet kurulacağına inandığını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkilerinin stratejik alanlarda geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile görüşerek Türkiye-Irak ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması konularını ele aldı.
Erdoğan, Zeydi'yi adaylığı dolayısıyla tebrik etti.
Erdoğan, Irak'ta kapsayıcı ve istikrarlı bir hükümet kurulacağına inandığını belirtti.
Görüşmede Türkiye-Irak ilişkilerinin stratejik alanlarda geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması konuları ele alındı.
Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi kritik başlıklarda ilişkileri ilerletme konusunda kararlılık ifade edildi.
TÜRKMENLERİN IRAK İLE KARDEŞLİĞİ MÜSTESNA UNSUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Irak’la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmenin hedeflendiğini, Türkmenlerin Irak ile kardeşliğinin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti.

5 BAŞLIK VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti.

