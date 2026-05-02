PKK'nın masaya sürdüğü şartları ortaya çıktı: Binlerce dosya ve tahliye talebi

Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen silah bırakma aşamasında yaşananları analiz etti. Bilgen örgütün geleceğine ilişkin kapsamlı sürecin perde arkasında konuşulduğunu belirtti. Kandil'in bu süreçte bazı taleplerini de ortaya sürdüğünü duyurdu.

PKK'NIN TALEPLERİ

Örgütün lojistik ve silahlı kapasitesinin geçmiş yıllara göre ciddi zayıfladığını belirten Yılmaz, Kandil'in masaya getirdiği talepler olduğunu dile getirdi. Bilgen'in aktardığına göre Kandil'in istekleri arasında yaklaşık 4 bin civarında militanın serbest bırakılması 40 bin civarında kovuşturmanın kaldırılması ve 60 binin üzerinde soruşturma dosyasının düşürülmesi var. Yılmaz bu taleplerin DEM Parti ya da teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan değil Kandil tarafından geldiğini vurguladı.

ÖRGÜT LİDERLERİNİN NEREYE GİDECEĞİ KONUŞULUYOR

Bilgen örgütün Kerkük'ü de sivilleşme aşamasında istediklerini belirtti. Bilgen süreçte terör örgütü liderleri Murat Karayılan'dan Cemil Bayık'ın durumuna kadar masaya yatırıldığını hatta kimin nereye gideceğiyle ilgili rapor hazırladıklarını ifade etti.

PKK militanlarının ve mahkumların serbest bırakılması ve 40 bin civarı dosyanın kaldırılmak istendiğini belirten Bilgen bazı konuların kendi içlerinde tartışıldığını vurguladı.