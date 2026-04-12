Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Teröristbaşı Öcalan'dan PKK'ya talimat: Silah bırakma sürecini hızlandırın

PKK'nın başlattığı silah bırakma süreci beklenenden yavaş ilerleyince Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal adımlar henüz atılamadı. AK Parti, sahadan gelecek bilgilerle örgütün silah bıraktığının teyit edilmesini istiyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan ise ayak direten Kandil'deki örgüt üyelerine tepki gösterip, silah bırakma sürecinin hızlandırılması talimatını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 06:55
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 06:55

konusunda TBMM’nin hazırladığı yol haritası niteliğindeki rapora dayanarak atılacak yasal adımlar için belirlenen ilkesel eşik henüz aşılamadı. ’nın silah bıraktığına yönelik teyit alınmaması nedeniyle ikinci evre olarak nitelendirilen yasal süreç başlatılamıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Terörsüz Türkiye konusundaki yasal düzenlemeler için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar cephesinde Ramazan Bayramı sonrası işaret edilmişti. Ancak, PKK’dan konusunda yeni bir adım gelmemesi ve sahada da silah bırakmaya ilişkin bir hareketlilik olmadığının tespit edilmesi, takvimin sarkmasına neden oldu.

Ayrıca PKK’nın göstermelik silah bırakma törenin üzerinden aylar geçmesine rağmen bazı mağaraların boşaltılması dışında örgüt cephesinde yeni bir gelişme yaşanmadı. Yasal adımlar için PKK’nın silahlarını bıraktığının somut olarak görülmesi ve güvenlik bürokrasinin bu durumu teyit ve tespit etmesi gerekiyor. Şu ana kadar MİT’ten hükümete veya siyasi iradeye PKK’nın silah bıraktığının teyit edildiğine yönelik bir bildirim yapılmadı.

AK PARTİ: TEHDİT DEVAM EDİYOR

AK Parti kaynakları ise, bazı mağaraların boşaltılması dışında silah bırakmanın sistematik olarak devam etmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hâlen Türkiye’den Kandil’e kadar olan güzergâhta bulunan irili-ufaklı 30 civarındaki mağaranın sadece 7’si boşaltıldı. Bu durumda yasal düzenleme yapılamaz. O mağaralarda silahlı gruplar bulunurken, tehdit devam ederken yasal anlamda bir adım atılmaz. Silah devam ediyorken yasal düzenleme olmaz. Hâlihazırda terör örgütünün hukuki varlığı devam ediyor. Yasa çıkarmak mesele değil. Mesele burada uygulama. Biz yasa çıkarıp beklersek yine patinaj yapacağız. Yasa çıkması için sahayı temizlemek lazım. Aksi hâlde anlamı yok.”

ÖCALAN'DAN PKK'YA TALİMAT

PKK’nın silah bırakma süreci teyit ve tespit edilemediği için AK Parti tarafından yasal sürece ilişkin bir takvim de açıklanmıyor. Ancak, AK Parti’deki genel görüş, temmuzdan önce çerçeve bir yasanın çıkarılması yönünde.
PKK elebaşı ’ın da Kandil’in silah bırakma konusunda ayak diremesine tepki gösterdiği ve sürecin hızlandırılması konusunda mesaj gönderdiği ifade edildi.

SÜRECİ HAZMEDEMEYEN PKK'LILAR VAR

Güvenlik kaynakları, PKK içinde Terörsüz Türkiye sürecini hazmedemeyen bileşenlerin ve kendi gelecekleri açısından kuşkulu olan örgüt üyelerinin bulunduğunu, bu nedenle silah bırakmaya yanaşmadıkları tespitini yapıyor.

ETİKETLER
#pkk
#abdullah öcalan
#Terörsüz Türkiye
#Silah Bırakma
#Yasal Süreç
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.