26 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 10:38

Malatya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Evim yok, çadırda kalıyorum” diyen kadının eşi konuştu. Kadının eşi Mehmet K. çadırda değil prefabrik bir evde kaldıklarını söyledi. Mehmet K., eşinin “çadır” ifadesinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya​ ziyareti sırasında ilginç anlar yaşanmıştı. Bir kadın, otobüsten halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan​'a, "Evim yok çadırda kalıyorum” diye seslendi.

O kadının eşi Mehmet K., İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Mehmet K., prefabrik bir evde kaldıklarını belirterek eşinin "çadır" ifadesinin yanlış anlaşıldığını ve kasıtlı olarak çarpıtıldığını söyledi.

"KONTEYNER DİYECEĞİNE ÇADIR​ İFADESİNİ KULLANMIŞ"

Kimseye muhtaç olmadıklarının altını çizen Mehmet K. taksi durağının olduğunu kaydederek, eşinin “çadır” ifadesinin çarpıtıldığını, kimseden bir beklentilerinin bulunmadığını söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ...

Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada ise A.K.'nin 6 Şubat depreminin ardından Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi'ndeki az hasarlı müstakil evini terk ederek Bindal Mahallesi'nde kendi yaptırdığı prefabrik bir evde eşi ve çocuklarıyla yaşadığının tespit edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan yanıltıcı bilgilerin vatandaşlarda gereksiz endişe oluşturduğuna dikkat çekilerek, doğru bilgilendirme yapılmasının önemine vurgu yapıldı.