Son dakika I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı: Tüm şehirlerimiz afete hazır hale gelene kadar çalışacağız

17 Ağustos 2024 16:27 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:37

Son dakika haberleri... 17 Ağustos 1999'da saatler 03.02'yi gösterdiğinde, Türkiye büyük bir felakete uyandı. Merkez üssü Kocaeli Gölcük'te, o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 7.4 büyüklüğünde olan ve tam 45 saniye süren deprem, Marmara Bölgesi'ni yıktı geçti.

Binlerce kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi evsiz kaldı. Sevdiklerini kaybedenlerin acıları ise hala taptaze...

"TÜRKİYE DEPREM TEHDİDİ ALTINDA"

Felaketin yıldönümünde siyasilerden anma mesajları geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.

"ÇALIŞMALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık. Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik.

İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz.

Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."