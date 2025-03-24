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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefon
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 00:22

A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk oldu. İlk maçı 3-1'lik skorla kazanan Ay-Yıldızlılar, ikinci karşılaşmadan da 3-0 galip ayrılarak A Ligi'ne yükseldi. Galbiiyetin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

"TAKIMIMIZ GERÇEKTEN HARİKA BİR İŞ BAŞARDI"

Erdoğan, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmede takımı tebrik etti. Vincenzo Montella, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım, çok önemli bir galibiyet aldık, umarım sizleri ve Türkiye'yi gururlandırabilmişizdir. Üç yıldır evinde hiç kaybetmeyen bir takımı yendik. Takımımız gerçekten harika bir iş başardı" dedi.

ERDOĞAN İTALYANCA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Tebrik ediyoruz, biz de sizinle gururlandık." dedi. Daha sonra Erdoğan, İtalyanca "Grazie" diyerek teknik direktör Montella'ya teşekkür etti.

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