Macaristan-Türkiye | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında Macaristan ve Türkiye karşılaşıyor. A Milli Takım, ilk maçı RAMS Park'ta 3-1 kazanmış ve önemli bir avantaj elde etmişti.

İLK 11'LER

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Dardai, Gazdag, Dardai, Varga.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu.

AVANTAJ MİLLİ TAKIMDA

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip; her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.

Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.

Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

4 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI

Türkiye A Milli Takımı, Macaristan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan ile birlikte Mert Günok, Yunus Akgün ve Merih Demiral'ın da sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldıklarını açıkladı.

MONTELLA'NIN 21. SINAVI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanacak rövanş mücadelesiyle birlikte takımın başında 21 maçı geride bırakıyor. Ay-yıldızlı ekip yönetiminde toplamda 20 karşılaşmada görev yapan İtalyan teknik adam; 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

BANİYA İLK KEZ

Ay-yıldızlı ekipte ikinci kez aday kadroda yer alan Rayyan Baniya, ilk kez maç kadrosuna da girdi.

MACARLARDAN SAYGISIZLIK

Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli Marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi. Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.