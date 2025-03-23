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 | Burak Ayaydın

Arda Güler'in geleceği belli oldu: Fenerbahçe Galatasaray transferi derken Florentino Perez noktayı koydu!

Arda Güler için transferde Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları gündeme gelirken, Real Madrid Başkanı Florentino Perez kararını verdi. Arda Güler'in Fenerbahçe ya da Galatasaray'a kiralanmasını istemeyen Florentino Perez, Real Madrid adına vetoda bulundu.

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Arda Güler'in geleceği belli oldu: Fenerbahçe Galatasaray transferi derken Florentino Perez noktayı koydu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 15:32

Arda Güler için Fenerbahçe ya da Galatasaray'a transfer olma ihtimali an itibarıyla iptal oldu. Son dönemde Arda Güler'in adı sık sık Türkiye'ye döneceği ve Fenerbahçe ya da Galatasaray'a kiralanacağı yönünde haberlerde geçse de; Real Madrid Başkanı Florentino Perez tüm ihtimalleri veto etti ve Arda için nihai kararı verdi.

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ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE YA DA GALATASARAY TRANSFERİ OLMAYACAK

Real Madrid ile yakın olan Planeta Madrid, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılma ihtimalinin iptal olduğunu ve Florentino Perez'in transfer seçeneklerini rafa kaldırdığını duyurdu! İspanyol devinde istediği forma sürelerini bulamadığı için başka bir yerde şansını denemek isteyen Arda Güler'e net şekilde 'olmaz' diyen başkan Perez, gelecek sezon itibarıyla genç yeteneğin daha çok forma bulabileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde milli oyuncunun ailesiyle de yemek yiyen Perez, bu düşüncesinde net bir tavır sergiledi ve Arda'nın tamamen Real Madrid'e odaklanmasını istedi.

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ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD PERFORMANSI

İspanyol deviyle bu sezon 30 maça çıkan Arda, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA BU SEZON OYUNDA NE KADAR YER BULDU?
Toplamda 1088 dakika sahada kalan genç yetenek, an itibarıyla yeniden forma savaşı vermeye başlayacak.
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