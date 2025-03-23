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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Jose Mourinho'nun yıldızı olacaktı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin hakkındaki kararını verdi. Fenerbahçe adına sezon başında en önemli hamlelerden biri olarak gördüğü Allan Saint-Maximin ile tartışmalar yaşayan Jose Mourinho, Fransız futbolcuya adeta kapıyı gösterdi.

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Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Jose Mourinho'nun yıldızı olacaktı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 13:55

Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki disiplinsizlikleriyle sürekli gündemde olan Allan Saint-Maximin için kararını verdi. Sezon başında Allan Saint-Maximin'in transfer olmasını çok isteyen ve Fransız kanat üzerinde oyun kurmayı planlayan Jose Mourinho, an itibarıyla ise ayrılık konusunu netleştirdi ve Fenerbahçe'nin bundan sonraki maç planlarında 28 yaşındaki hücumcuyu düşünmekten vazgeçti.

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de kalıyor - Transferde pürüzler çıktı | Transfermarkt

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN ALLAN SAINT-MAXIMIN PİŞMANLIĞI

8 milyon Euro bedelle kiralanan Allan Saint-Maximin'in tavırları Fenerbahçe'de şaşkınlığa sebep olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden Jose Mourinho ile tartışmalar yaşayan ve antrenmanlara da çıkmayan Maximin, Portekizli hoca için artık resmen yok hükmünde! Sezonun geri kalanı için Fransız kanat üzerinden planlamalar yapmaktan vazgeçen Mourinho, antrenmanlara çıkmayan birine forma vermeyeceğini net şekilde yönetime söyledi ve ayrılığın kapısını açtı. Gelinen nokta itibarıyla taraftarlardan da çok tepki gören Maximin, daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımında artık disiplinli olacağını ifade etmiş ama zaman ilerledikçe kriz çıkarmaya yönelik eylemlerde bulunmuştu.

Allan Saint-Maximin - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

ALLAN SAINT-MAXIMIN 26 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe ile 26 mücadelede boy gösteren Allan Saint-Maximin, 1502 dakika sahada kaldı ve 3 gol ile 4 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

FRANSIZ KANATIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Maximin'in güncel piyasa değeri 15 milyon Eurodur.
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#allan saint-maximin
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#Transfer Haberleri
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