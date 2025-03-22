Hasan Şaş'tan çarpıcı Arda Güler sözleri!

Arda Güler için Hasan Şaş'tan, 'Galatasaray'a transfer olmalı' önerisi geldi. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Real Madrid'e giden ama yeterince forma şansı bulamayan Arda Güler'e; Galatasaray sürecinin iyi geleceğini belirten Hasan Şaş, bu transferin kiralık olarak gerçekleşebileceğini söyledi.

ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE'DEN SONRA GALATASARAY'A TRANSFER OLSUN ÖNERİSİ

Yeni Açık YouTube kanalında açıklamalar yapan Hasan Şaş, "Arda Güler en son maçında bir şut çekti, Vinicius ile Mbappe'nin tepkisini gördük. Artık Real Madrid'de işi çok zor. Bu çocuktan güveni alırsan... Zaten çok oynamıyor. Ben tamamen formayı bir kenara koyarak düşünüyorum... Mertens, Galatasaray'dan gidecek. Galatasaray'ın Arda'ya, Arda'nın da Galatasaray'a ihtiyacı var. Fenerbahçe demiyorum çünkü orada Talisca var. Beşiktaş olmaz çünkü Beşiktaş daha tam takım olamadı. Galatasaray seyircisi ve takımı Arda'yı taşır. Galatasaray'ın da ihtiyacı var, Arda'nın da var. Ben bunu transfer olarak değil, kiralık olarak söylüyorum. Ahmed Kutucu da oynayamaz orada. Galatasaray'ın çok ihtiyacı var böyle bir oyuncuya." ifadelerini kullandı.