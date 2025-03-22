Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'a milli orta saha transferi! Ole Gunnar Solskjaer'den onay çıktı

Beşiktaş'ta yeni hedef Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den Salih Özcan için resmen onay çıktı. Siyah beyazlı ekip, Ole Gunnar Solskjaer'in de takımda görmek istediği milli orta saha için temaslara başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'a milli orta saha transferi! Ole Gunnar Solskjaer'den onay çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 16:56

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den Salih Özcan transferine onay çıktı. Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir yapılanma dönemine giren Beşiktaş, Borussia Dortmund ile yollarını ayırmaya hazırlanan Salih Özcan için resmen devreye girdi.

Salih Özcan - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN SALİH ÖZCAN TRANSFERİNE TAM YETKİ

Gelecek sezon planlamalarına ivedi şekilde devam eden Beşiktaş, Solskjaer'in de onayıyla Salih Özcan için devreye girdi. Borussia Dortmund tarafından gözden çıkarılan milli oyuncu, an itibarıyla Norveçli hocanın planlarında önemli bir yer tutuyor. Sabah'ın haberine göre gelecek yaz tamamlanması beklenen transfer, Beşiktaş orta sahası için kritik bir hamle olarak görülüyor ve kadro derinliği açısından çok mantıklı bir tercih olarak değerlendiriliyor. Ayrıca da gurbetçi futbolcunun Almanya'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilen süreç, Borussia Dortmund'un transferde sağlayacağı kolaylıkla birlikte beklenenden daha hızlı da tamamlanabilir.

Milli oyuncu Salih Özcan, Wolfsburg'a kiralandı- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

SALİH ÖZCAN YETERİNCE SÜRE ALAMIYOR

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Salih Özcan, sadece 541 dakika sahada kaldı ve hiç skor katkısı yapamadı.

Sıkça Sorulan Sorular

SALİH ÖZCAN'IN PİYASA DEĞERİ NEDİR?
Borussia Dortmund ile 2026 yazına kadar sözleşmesi olan milli orta saha, 7 milyon Euro değerindedir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orkun Kökçü transferi gerçekleşiyor! Portekiz basını resmen duyurdu
Mohamed Salah ve Kenan Yıldız kritiği: Dünya devlerinden sansasyonel transfer hamlesi!
ETİKETLER
#salih özcan
#salih özcan
#Beşiktaş Camia
#Transfer Haberleri
#Ole Gunnar Solskjaer
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.