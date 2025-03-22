Beşiktaş'a milli orta saha transferi! Ole Gunnar Solskjaer'den onay çıktı

Beşiktaş'ta yeni hedef Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den Salih Özcan için resmen onay çıktı. Siyah beyazlı ekip, Ole Gunnar Solskjaer'in de takımda görmek istediği milli orta saha için temaslara başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den Salih Özcan transferine onay çıktı. Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir yapılanma dönemine giren Beşiktaş, Borussia Dortmund ile yollarını ayırmaya hazırlanan Salih Özcan için resmen devreye girdi.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN SALİH ÖZCAN TRANSFERİNE TAM YETKİ

Gelecek sezon planlamalarına ivedi şekilde devam eden Beşiktaş, Solskjaer'in de onayıyla Salih Özcan için devreye girdi. Borussia Dortmund tarafından gözden çıkarılan milli oyuncu, an itibarıyla Norveçli hocanın planlarında önemli bir yer tutuyor. Sabah'ın haberine göre gelecek yaz tamamlanması beklenen transfer, Beşiktaş orta sahası için kritik bir hamle olarak görülüyor ve kadro derinliği açısından çok mantıklı bir tercih olarak değerlendiriliyor. Ayrıca da gurbetçi futbolcunun Almanya'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilen süreç, Borussia Dortmund'un transferde sağlayacağı kolaylıkla birlikte beklenenden daha hızlı da tamamlanabilir.

SALİH ÖZCAN YETERİNCE SÜRE ALAMIYOR

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Salih Özcan, sadece 541 dakika sahada kaldı ve hiç skor katkısı yapamadı.