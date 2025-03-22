Mohamed Salah ve Kenan Yıldız kritiği: Dünya devlerinden sansasyonel transfer hamlesi!

Mohamed Salah ve Kenan Yıldız, an itibarıyla aynı transfer hikâyesinde yer alıyorlar. Kenan Yıldız'ı transfer etmek isteyen Liverpool, milli oyuncuyla anlaşması durumunda Mohamed Salah'ın ayrılmasına izin vermeye hazırlanıyor. Sürecin en sürpriz noktası ise Mısırlı hücumcu için beklemede olan İspanyol devi Barcelona, işte tüm ayrıntılar.

Kenan Yıldız ve Mohamed Salah, Avrupa'da transfer gündemini oldukça meşgul ediyorlar. Zira Mohamed Salah ile yolları ayırmaya hazırlanan Liverpool; Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak isterken, diğer tarafta ise Barcelona devreye girdi ve Mısırlı yıldıza kontrat önerdi. Sansasyonel sürecin gerçekleşmesi için en büyük etken ise Juventus'un transfere onay vermesi ve Mohamed Salah'ın maaşında indirime gitmesi.

KENAN YILDIZ VE MOHAMED SALAH'IN KRİTİK TRANSFERLERİ

İspanyol basınına göre Mohamed Salah yerine Kenan Yıldız'a yatırım yapmak isteyen Liverpool, Juventus ile temaslara başladı. Süreçten hareketle de Mohamed Salah ile ayrılığı düşünen ve hala sözleşme yenilemeyen İngiliz devi, Kenan Yıldız ile ön anlaşmaya varmasıyla birlikte Mısırlı yıldızın ayrılığına net olarak izin vermeye hazırlanıyor! Bu gelişmeleri yakından takip eden Barcelona ise sürpriz şekilde devreye girdi ve Salah'a kontrat önerdi. İngiltere'deki maaşından daha düşük bir teklifte bulunabilen İspanyol devi, Mısırlı yıldızın indirime gitmesiyle birlikte imza atılabileceğini ifade etti. Halihazırda ise tüm gelişmeleri yakından takip eden ve Liverpool'da istenmediğini düşünen tecrübeli kanat için ayrılık çanları çalmaya başladı.

KENAN YILDIZ GÖZDEN ÇIKARILDI

İtalyan devi Juventus, yeni bir yapılanma dönemine girmeye hazırlanıyor ve bu hedeften hareketle de mali olarak avantaj sağlayacak teklifleri değerlendirmek istiyor.

MOHAMED SALAH'IN SÖZLEŞME TEKLİFİ ALMAMASI ŞAŞIRTTI

Liverpool ile bu sezon 43 maça çıkan ve 32 gol ile 22 asistlik özel bir katkı sağlayan Salah, hala İngiliz devinden yeni bir sözleşme teklifi almadı ve bu ilginç durum taraftarlar tarafından da eleştirildi.