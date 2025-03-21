Fatih Tekke'ye milli golcü transferi: Volkan Demirel'in eski öğrencisi Trabzonspor yolunda!

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'unda yeni transfer hedefi Volkan Demirel'in eski öğrencisi Bertuğ Yıldırım oldu. Simon Banza sonrası için Trabzonspor adına planlamalar yapan Fatih Tekke, Volkan Demirel'in eski öğrencisi Bertuğ Yıldırım'a yeşil ışık yaktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den; Simon Banza'nın ayrılması durumunda, Volkan Demirel'in eski öğrencisi Bertuğ Yıldırım 'transfer edilmeli' görüşü geldi. Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin de onayıyla Volkan Demirel'in çok övdüğü Bertuğ Yıldırım için nabız yoklayacak.

FATİH TEKKE'NİN TRABZONSPOR'UNDA VOLKAN DEMİREL'İN ESKİ GOLCÜSÜ BERTUĞ YILDIRIM GÜNDEMDE

Volkan Demirel'in Hatayspor'da öğrencisi olan ve yine Volkan hoca tarafından Avrupa'ya transferi övgülerle anlatılan Bertuğ Yıldırım, an itibarıyla Trabzonspor için gündeme gelmiş durumda! Fransız ekibi Rennes tarafından İspanyol Getafe'ye kiralanan ve burada aradığını bulamayan 22 yaşındaki golcünün, önümüzdeki yaz Fransa'ya geri dönmesi bekleniyor. Halihazırda Rennes formasıyla da düzenli oynaması zor görülen Bertuğ için kiralama yöntemini gözeten bordo mavili yönetim, Fatih Tekke'nin de onayıyla anlaşmaya satın alma opsiyonu da eklemeyi planlıyor.

BERTUĞ YILDIRIM'IN PERFORMANS BİLGİLERİ

İspanya'da Getafe formasıyla 21 maça çıkan milli golcü, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor yönetimi, Bertuğ Yıldırım'ın Trendyol Süper Lig'de çok başarılı olacağını ve gerçek potansiyelini yakalayacağını düşünüyor.