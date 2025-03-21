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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan transferde ters köşe! Jonathan David derken Inaki Williams duyuruldu

Galatasaray Victor Osimhen sonrası için yeni transfer hedefini Inaki Williams olarak belirledi. Victor Osimhen'in ayrılığına hazırlanan Galatasaray'ın, uzun zamandır Jonathan David ile ilgilendiği düşünülüyordu ama Aslan'dan sürpriz bir Inaki Williams hamlesi geldi.

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Galatasaray'dan transferde ters köşe! Jonathan David derken Inaki Williams duyuruldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 18:10

Galatasaray'dan flaş bir Inaki Williams hamlesi geldi. Victor Osimhen sonrasında Jonathan David ile yola devam edileceği düşünülen Galatasaray, transferde resmen ters köşe yaptı ve an itibarıyla Inaki Williams için devreye girdi. İspanyolların duyurduğu gelişmeye göre; Victor Osimhen'in ayrılık sürecinde Williams da en ciddi adaylardan biri olmuş durumda.

Liga : 400e apparition sous les couleurs de l'Athletic Club pour Inaki Williams

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ INAKI WILLIAMS HAMLESİ: VICTOR OSIMHEN SONRASINDA JONATHAN DAVID TRANSFERİ BEKLENİYORDU

Fransız Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David için nabız yoklayan Galatasaray, bir anda hedef değiştirdi ve Athletic Bilbaolu Inaki Williams'ı gündemine aldı. İspanyol basınının duyurduğu habere göre 30 yaşındaki hücumcu için yüklü miktarda bir teklife hazırlanan Galatasaray, Bilbao kadrosunun temel taşlarından olan Ganalı için şartları zorlayacak. Victor Osimhen sonrasında atletizm seviyesini olabildiğince yüksek tutmak isteyen sarı kırmızılı ekip, halihazırda Bilbao ile sözleşmesi devam eden Williams için iddialı bir teklif yapacak.

251 consecutive games! Inaki Williams' incredible appearance run ends as Athletic Club star sits out Celta Vigo clash | Goal.com

INAKI WILLIAMS'IN PERFORMANSI

Tüm kariyerini İspanya'da geçiren ve 2014 yazından beri Athletic Bilbao A Takım formasını giyen Williams, bu sezon 40 maça çıktı ve 10 gol ile 9 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

DENEYİMLİ GOLCÜNÜN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
30 yaşındaki hücumcunun, 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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ETİKETLER
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#galatasaray
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#Transfer Haberleri
#Jonathan David
#inaki williams
#Spor
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