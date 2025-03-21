Okan Buruk istedi Galatasaray görüşmelere başladı: Dries Mertens sonrasında dünya yıldızı transferi!

Galatasaray'da Okan Buruk'un da onayıyla Dries Mertens sonrası için İlkay Gündoğan ile temaslar başladı. Dries Mertens ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un çok istediği İlkay Gündoğan transferi için görüşmeler yapıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens sonrasında İlkay Gündoğan'ı istedi. Halihazırda Dries Mertens'in ayrılığına hazırlanan Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da onayıyla Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile görüşmelere başladı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN DRIES MERTENS SONRASINDA İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİ

Dries Mertens'in ardından tecrübe olarak takımı daha da ileriye taşımak isteyen Okan Buruk, dünyaca ünlü orta saha İlkay Gündoğan için 'transfer edilmeli' raporu verdi! Gelecek sezon planlarını İlkay Gündoğan üzerinden yapmaya hazırlanan Okan Buruk, bu hamleyle birlikte Galatasaray orta sahasının sınıf atlayacağını düşünüyor. Hollandalı 10 numaranın beklentilerin altında kalmasından rahatsız olan başarılı hoca, İlkay'ın en az 2 yıl daha üst seviyede oynayabileceğine inanıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY YOLUNDA

Manchester City ile olan sözleşmesi birkaç aya bitecek olan Alman orta saha, İngiliz devinin gelecek sezon planlarında yer almıyor. Daha önce Türkiye'de oynama ihtimalini ciddi anlamda denemek istediğini belirten İlkay için an itibarıyla doğru zaman gelmiş gibi duruyor ve görüşmeler ivedi ilerletiliyor. Son olarak ise deneyimli orta saha, bu sezon Manchester City formasıyla 39 maça çıktı ve 2 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.