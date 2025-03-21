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 | Burak Ayaydın

Youssef En-Nesyri kazandı Victor Osimhen kaybetti: Fenerbahçe ve Galatasaray için son durum!

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile Galatasaraylı Victor Osimhen, piyasanın güncellenmesiyle şaşırtıcı bir sonuca ulaştılar. Analiz şirketi Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi ve Youssef En-Nesyri daha da kıymetlenirken, Victor Osimhen ise aşağı doğru ivmelenmeye devam etti. İşte, son haliyle Süper Lig yıldızlarının bonservis bedelleri.

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Youssef En-Nesyri kazandı Victor Osimhen kaybetti: Fenerbahçe ve Galatasaray için son durum!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 14:04

Trendyol Süper Lig'in son dönemine girilirken, Transfermarkt da piyasa değerlerini güncelledi. Yeni tabloya göre Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri değer artışı yaşarken, Galatasaraylı Victor Osimhen ise yine değer kaybetti. Ayrıca da Trendyol Süper Lig'de transfer bedeli en çok artan futbolcu, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek oldu.

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Yusuf Akçiçek'e dünyanın en iyi takımlarından biri talip oldu

19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in değeri %3566.7 artarak, 5.5 milyon Euro seviyesine ulaştı. Genç savunmacı daha önce 150 bin Eurodan listeleniyordu.

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Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN NE KADAR DEĞER KAYBETTİ?
Sezon başında Galatasaray'a geldiğinde 100 milyon Euro piyasası olan golcü, an itibarıyla 70 milyon Euroya düşmüş durumda.
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ETİKETLER
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