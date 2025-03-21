Youssef En-Nesyri kazandı Victor Osimhen kaybetti: Fenerbahçe ve Galatasaray için son durum!

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile Galatasaraylı Victor Osimhen, piyasanın güncellenmesiyle şaşırtıcı bir sonuca ulaştılar. Analiz şirketi Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi ve Youssef En-Nesyri daha da kıymetlenirken, Victor Osimhen ise aşağı doğru ivmelenmeye devam etti. İşte, son haliyle Süper Lig yıldızlarının bonservis bedelleri.

Trendyol Süper Lig'in son dönemine girilirken, Transfermarkt da piyasa değerlerini güncelledi. Yeni tabloya göre Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri değer artışı yaşarken, Galatasaraylı Victor Osimhen ise yine değer kaybetti. Ayrıca da Trendyol Süper Lig'de transfer bedeli en çok artan futbolcu, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek oldu.

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19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in değeri %3566.7 artarak, 5.5 milyon Euro seviyesine ulaştı. Genç savunmacı daha önce 150 bin Eurodan listeleniyordu.

Lucas Torreira (Galatasaray) - 13 milyon Euro

Alvaro Morata (Galatasaray) - 13 milyon Euro

Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) - 14 milyon Euro

Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) - 14 milyon Euro

Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe) - 15 milyon Euro

Simon Banza (Trabzonspor) - 15 milyon Euro

Milan Skriniar (Fenerbahçe) - 15 milyon Euro

Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) - 17 milyon Euro

Gedson Fernandes (Beşiktaş) - 18 milyon Euro

Davinson Sanchez (Galatasaray) - 19 milyon Euro

Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) - 20 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 20 milyon Euro

Gabriel Sara (Galatasaray) - 22 milyon Euro

Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) - 24 milyon Euro

Victor Osimhen (Galatasaray) - 70 milyon Euro