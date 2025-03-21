Youssef En-Nesyri kazandı Victor Osimhen kaybetti: Fenerbahçe ve Galatasaray için son durum!

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile Galatasaraylı Victor Osimhen, piyasanın güncellenmesiyle şaşırtıcı bir sonuca ulaştılar. Analiz şirketi Transfermarkt, Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi ve Youssef En-Nesyri daha da kıymetlenirken, Victor Osimhen ise aşağı doğru ivmelenmeye devam etti. İşte, son haliyle Süper Lig yıldızlarının bonservis bedelleri.
Trendyol Süper Lig'in son dönemine girilirken, Transfermarkt da piyasa değerlerini güncelledi. Yeni tabloya göre Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri değer artışı yaşarken, Galatasaraylı Victor Osimhen ise yine değer kaybetti. Ayrıca da Trendyol Süper Lig'de transfer bedeli en çok artan futbolcu, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek oldu.
19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in değeri %3566.7 artarak, 5.5 milyon Euro seviyesine ulaştı. Genç savunmacı daha önce 150 bin Eurodan listeleniyordu.
Lucas Torreira (Galatasaray) - 13 milyon Euro
Alvaro Morata (Galatasaray) - 13 milyon Euro
Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) - 14 milyon Euro
Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) - 14 milyon Euro
Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe) - 15 milyon Euro
Simon Banza (Trabzonspor) - 15 milyon Euro
Milan Skriniar (Fenerbahçe) - 15 milyon Euro
Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) - 17 milyon Euro
Gedson Fernandes (Beşiktaş) - 18 milyon Euro
Davinson Sanchez (Galatasaray) - 19 milyon Euro
Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) - 20 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 20 milyon Euro
Gabriel Sara (Galatasaray) - 22 milyon Euro
Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) - 24 milyon Euro
Victor Osimhen (Galatasaray) - 70 milyon Euro