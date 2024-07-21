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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol pozu! Binlerce beğeni aldı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Temmuz 2024 13:01 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan basketbol pozu! Binlerce beğeni aldı

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası öz çekimi paylaştı. Paylaşılan bu görüntü, sosyal medyada binlerce beğeni topladı.

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası “Maç sonrası öz çekim” paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol pozu! Binlerce beğeni aldı - 1. Resim


Öz çekimde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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