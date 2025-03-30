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 | Sule Altinel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı! Yolsuzluk operasyonu vurgusu: İstanbul halkına yapılmış en büyük ihanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Ramazan Bayramını kutladı. Paylaşımında Terörsüz Türkiye ve İstanbul'daki yolsuzluk operasyonuna dikkat çeken Erdoğan, "Altyapısı ve üstyapısıyla İstanbul’a hizmet için tahsis edilen kaynakların şahsi ikbal hırsları ve kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması, bu şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı! Yolsuzluk operasyonu vurgusu: İstanbul halkına yapılmış en büyük ihanettir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 07:24
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 07:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Ramazan Bayramını kutlama mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Aziz Milletim, Değerli kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha tamamlayarak kavuştuğumuz mübarek Ramazan Bayramı'nızı canıgönülden tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın; ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için huzura, felaha, esenliğe, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Rabbime, bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bir Ramazan Bayramı'na daha eriştirdiği için hamdüsenalar ediyorum." ifadelerini kullandı.

GAZZE ÇAĞRISI

Erdoğan mesajında dünyaya çağrıda bulunarak "Maalesef, bu Ramazan ayını da gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan zulümler, katliamlar, acılar sebebiyle yine buruk geçirdik. Bilhassa Gazze'de yaşanan soykırım, bir parça vicdanı, ahlakı, izanı olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülerle, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor. Türkiye olarak, bu vahşete karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ediyor, yardımlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ancak, Batılı ülkeler başta olmak üzere, dünya bu zulme karşı fiilen harekete geçmedikçe, zalimlerin cesareti ve cüreti artmakta, mazlumların feryatları arşa ulaşmaktadır. İnşallah önümüzdeki dönem, bu konuda tüm dünyada bir uyanışa vesile olur." dedi.

SURİYE MESAJI

Erdoğan, Suriye'de yaşanan olaylarla da ilgili olarak "Diğer yandan komşumuz Suriye'de yaşanan bizi de yakından ilgilendiren gelişmeleri anbean takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği çerçevesinde atılan adımları sabote ederek, güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlerin farkındayız ve inşallah hiçbirine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU!

Mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Erdoğan "Aynı şekilde, "Terörsüz Türkiye" hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz." dedi.

İSTANBUL'DA YOLSUZLUK OPERASYONU

İBB'ye yönelik soruşturmalara da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Altyapısı ve üstyapısıyla İstanbul’a hizmet için tahsis edilen kaynakların şahsi ikbal hırsları ve kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması, bu şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir. Elbette her İstanbullunun kendisinin ve evlatlarının geleceğini, hayatını, güvenliğini, huzurunu çalanlardan hesap sorma hakkı vardır.

Batı ülkelerinde ortaya çıktığında “demokrasinin, hukuk devletinin, ahlaklı siyasetin ve ilkeli yönetimin gereği” olarak alkışlanan yargı süreçlerinin, ülkemizde politize edilerek sulandırılmasına kimse itibar etmemelidir.

Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için, kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri; “Türkiye’yi çökertirsek, iktidarı da çökertmiş oluruz” anlayışıyla hareket edenleri, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz.

Yargı sürecinde ortaya çıkacak yeni gelişmeleri de dikkate alarak, bu hususta gerçekçi, adil ve vicdanlı bir tavırla hayatına ve şehrine sahip çıkacak her bir İstanbullu kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi her alanda hak ettiği seviyelere çıkarmak için kararlılıkla çalışmayı ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, idari izinle 9 güne çıkardığımız bayram tatilinde yollara çıkan tüm vatandaşlarımdan, trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyorum.

Bir kez daha Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize sekinet, kalplerimize sevgi, ülkemize huzur, mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyorum.

Vatandaşlarımın her birini tekrar muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla…

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