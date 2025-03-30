Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan af kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 hükümlü serbest

Son dakika haberine göre çeşitli suçlardan hüküm giymiş 10 mahkûm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla cezaevinden çıktı. Kimi yaşı nedeniyle, kimi ise tedavisi mümkün olmayan hastalıklar yüzünden affedildi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında bazı mahkumlar için bireysel af yetkisini kullandı. 29 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi. Kararlar bireysel düzeyde alınırken, affedilen kişilerin isimleri ve mahkûmiyet gerekçeleri Resmî Gazete’de kamuoyuyla paylaşıldı.

AFFEDİLEN KİŞİLERİN İSİMLERİ:

Ali D.: Affa kocama hali nedeniyle karar verildi.

Gülden A.: Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Uğur E.: Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

Şehmus A. : Sürekli hastalık ve sakatlık gerekçesiyle affedildi.

Ayhan K. : Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

Hulki N. : Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Abdulkadir E. Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Hamit Ç. :Sürekli hastalık nedeniyle affedildi.

Kenan K.: Sakatlık gerekçesiyle affedildi.

Ziya Y. :Kocama hali ve sağlık durumu nedeniyle affedildi.