Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan af kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 hükümlü serbest

Son dakika haberine göre çeşitli suçlardan hüküm giymiş 10 mahkûm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla cezaevinden çıktı. Kimi yaşı nedeniyle, kimi ise tedavisi mümkün olmayan hastalıklar yüzünden affedildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan af kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı: 10 hükümlü serbest
KAYNAK:
Resmi Gazete
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 00:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası kapsamında bazı mahkumlar için bireysel af yetkisini kullandı. 29 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, sürekli hastalık, sakatlık veya kocama halleri nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Affa gerekçe olarak, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belgelenen sağlık sorunları ve ileri yaş durumları gösterildi. Kararlar bireysel düzeyde alınırken, affedilen kişilerin isimleri ve mahkûmiyet gerekçeleri Resmî Gazete’de kamuoyuyla paylaşıldı.

AFFEDİLEN KİŞİLERİN İSİMLERİ:

Ali D.: Affa kocama hali nedeniyle karar verildi.

Gülden A.: Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Uğur E.: Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

Şehmus A. : Sürekli hastalık ve sakatlık gerekçesiyle affedildi.

Ayhan K. : Sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

Hulki N. : Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Abdulkadir E. Sürekli hastalık gerekçesiyle affedildi.

Hamit Ç. :Sürekli hastalık nedeniyle affedildi.

Kenan K.: Sakatlık gerekçesiyle affedildi.

Ziya Y. :Kocama hali ve sağlık durumu nedeniyle affedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! 6 ülke lideriyle kritik görüşme
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeyrek asrın en büyük değişimi yaşanıyor
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.