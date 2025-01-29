Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili açıklama! Gözaltı sayısı 28'e yükseldi

29 Ocak 2025 12:28 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 12:42

Bolu Kartalkaya 'da yaşanan ve 78 vatandaşımızın feci şekilde hayatını kaybettiği yangın faciası Türkiye'nin yüreğini dağladı. Sorumluların hesap vereceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözaltı sayısı 28'e yükseldi. Faciada 19 kişi tutuklandı, 7 kişi için adli kontrol şartı var. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz hafta Bolu'da meydana gelen otel yangını tüm ülkeyi yasa boğdu. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kahvaltı hazırlığı yapan mutfak çalışanlarının kızgın yağdan çıkan alevlere suyla müdahale ettiği ve daha da büyüyen alevlerin önce çatıya sonra komple binaya sıçradığının belirlenmesinin ardından ortaya çıkan ihmaller zinciri tek tek ortaya çıkıyor.

'SORUMLULAR HESAP VERECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan faciayla ilgili son dakika gelişmeleri duyurdu. Sorumluların tek tek hesap vereceğini dile getiren Erdoğan, "Yaralanan 51 kardeşimizin sağlık kuruluşlarına intikali süratle gerçekleştirildi. Evlatlarını, sevdiklerini zamansız şekilde kaybeden vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptık, yapacağız. Facianın tüm yönleriyle araştırılması noktasında soruşturmaların süratle başlatılmasını sağladık. 8 kişilik heyet kuruldu. Bu heyet çalışmalarına devam ediyor. Gözaltı sayısı 28'e yükseldi" ifadelerini kullandı.