Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat rekoru değerlendirmesi: "Tarihi başarı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılbaşından bu yana ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, “2026’nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihî bir başarıya imza attık” dedi. Erdoğan, bölgedeki savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı eylül ayı dış ticaret verilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılın ilk 9 ayında ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Erdoğan, “Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık” ifadelerini kullandı.