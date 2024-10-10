Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ülkeye ziyaret: Vekalet edecek isim belli oldu

10 Ekim 2024 06:02 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 06:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gidiyor. İki gün boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve daha önce ojelerine şaşırdığı muhabirle gülümseten diyalog! 'Rüya yanıt versin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve daha önce ojelerine şaşırdığı muhabirle gülümseten diyalog! 'Rüya yanıt versin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ 10-11 Ekim tarihlerinde Arnavutluk​ Cumhuriyeti ve Sırbistan​ Cumhuriyeti ziyaretinde bulunacak. Bu nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa’nın 106’ıncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​ vekalet edecek.