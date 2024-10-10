Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ülkeye ziyaret: Vekalet edecek isim belli oldu
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 06:02 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 06:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gidiyor. İki gün boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10-11 Ekim tarihlerinde Arnavutluk Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti ziyaretinde bulunacak. Bu nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa’nın 106’ıncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak: tgrthaber.com