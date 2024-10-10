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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ülkeye ziyaret: Vekalet edecek isim belli oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 06:02 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 06:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan iki ülkeye ziyaret: Vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gidiyor. İki gün boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ 10-11 Ekim tarihlerinde Arnavutluk​ Cumhuriyeti ve Sırbistan​ Cumhuriyeti ziyaretinde bulunacak. Bu nedeniyle Erdoğan’ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa’nın 106’ıncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​ vekalet edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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