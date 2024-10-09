Cumhurbaşkanı Erdoğan ve daha önce ojelerine şaşırdığı muhabirle gülümseten diyalog! 'Rüya yanıt versin'

09 Ekim 2024 16:32 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti vekillerinin el sıkışmasıyla ilgili gelen soruya ilginç bir hamleyle cevap verdi. Daha önce ojelerine şaşırdığı için gündem olan muhabire sorunun cevabını soran Erdoğan, "Rüya cevabı verdi" dedi. Gülümseten anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin DEM Parti​ ile tokalaşmasının ardından gazeteci Hilal Köylü, Erdoğan'a şu soruyu yöneltti: 'RÜYA NE DİYORSUN?' "Her türlü iş birliğine açığız dediniz ama DEM Partililer somut adım yok diyorlar. Somut adım olacak mı? Somut adım olabilir mi? Bekleyelim mi?" Erdoğan, bu soruyu daha önce ojelerine şaşırdığı muhabir Rüya Akkuş'a dönüp, "Rüya ne diyorsun?" dedi. 'CEVABI VERDİ' Akkuş da "Somut adım beklemeden siyasette ılımlı iklimi sürdürelim" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Cevabı verdi" dedi. İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan muhabirin tırnaklarını görünce şaştı kaldı! 'Bu ojeler ne, ben mi rüyadayım'