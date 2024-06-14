Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik mesajı! "Güzel bir yaz tatili diliyorum"

14 Haziran 2024 12:06 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:13

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen için yılının son ders zili bugün çaldı.



Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girdi.

'KEYİFLİ VE GÜZEL BİR TATİL OLSUN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğitim öğretim yılının sona ermesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Güzel bir tatil dileyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum."

YENİ DÖNEM 9 EYLÜLDE BAŞLAYACAK

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde hayata geçirilecek.

Öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 Eylül 2024'te ders başı yapacak.