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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 21:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan semalarında mesaj: "Tarihi ata yurdumuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore yolculuğunda Kazakistan hava sahasından geçerken Tokayev'e dostluk mesajı gönderdi

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan semalarında mesaj:
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 21:29

Cumhurbaşkanı , ’ye seyahat ettiği sırada hava sahasından geçerken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında uçağı ile Kazakistan hava sahasından geçerken Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e mesaj gönderdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov'ın yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Resmi ziyaret için Güney Kore’ye yolculuk yaparken tarihi ata yurdumuz, dost ve kardeş Kazakistan’ın toprakları üzerinden uçuyorum. Bu yılın mayıs ayında Kazakistan’a gerçekleştirdiğim ziyaretin başarılı sonuçları ve bende bırakılan güzel hatıralar ile sizin 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere yakın zamanda Ankara’ya gerçekleştirdiğiniz ziyaretin sıcak hatıraları hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Bu vesileyle size (Cumhurbaşkanı Tokayev’e) içten selamlarımı, sağlık ve mutluluk dileklerimi, kardeş Kazakistan halkına ise daha fazla kalkınma, refah ve esenlik dileklerimi iletmek isterim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tokayev ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TDT Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kazakistan heyetine gösterdiği sıcak misafirperverlik dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Tokayev, Kazakistan ve Türkiye arasındaki dostluk ve stratejik ortaklığın daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN'DAN GEÇERKEN DE TEBRİK MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Güney Kore'ye gerçekleştireceği ziyaret için uçağıyla Azerbaycan hava sahasından geçtiği sırada pilotu aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'i ve Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etmişti.

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ETİKETLER
#Güney Kore
#Kazakistan
#Recep Tayyip Erdoğan
#ilham aliyev
#Kasım Cömert Tokayev
#Gündem
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