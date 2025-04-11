Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan Başbakan’ı Orban ile iş birliği mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Macaristan Başbakan’ı Viktor Orban’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Macaristan Başbakan’ı ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Macaristan Başbakan’ı Viktor Orban’ı kabul etti.

BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayii gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade etti.

https://x.com/iletisim/status/1910715954280956209

KATAR BAŞBAKANI EL SANİ’Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu sebebiyle Türkiye’de bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi.