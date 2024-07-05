Erdoğan'dan Demiral'a cezayla ilgili ilk yorum! Almanların kartalı, Fransızların horozuna kimse bir şey diyor mu!

05 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 14:16

A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, attığı 2 golün dışında Avusturya'ya inat yaptığı bozkurt selamıyla da dikkat çekmişti.

UEFA, Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamına soruşturma başlattığını açıklamıştı.

İNFİALE NEDEN OLDU BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞIRILDI

Almanya'nın Demiral'ın hareketini "ırkçı" olarak niteleyerek kınamasının ardından Türkiye ise Almanya'nın Ankara büyükelçisini dün Dışişleri'ne çağırmıştı.

UEFA'DAN SKANDAL KARAR

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işaretiyle gol sevinci yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi.

TFF ve milli futbolcu, skandal karar sonrası CAS'a gitmeye hazırlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEMİRAL'A DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gündemdeki yerini koruyan Merih Demiral olayıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu?

Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor.

İnşallah bütün mesele cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik."

PROGRAMINI İPTAL ETTİ, MİLLİ TAKIM'A DESTEĞE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 6 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını iptal etti.

Programa Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aynı gün A Milli Takım'ın saat 22.00'de Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.

MONTELLA DAVET ETMİŞTİ

Türkiye'nin 2 Temmuz'da Avusturya ile oynadığı maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı'nı çeyrek final maçına davet etmişti.