Özgür Özel ile Ümit Özdağ görüştü! Merih Demiral'ın bozkurt işareti gündemlerindeydi

04 Temmuz 2024 13:21 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 13:59

Sinan Ateş davasını yakında takip eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP lideri Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Kameraların karşısına geçen İki liderin gündeminde A Milli Futbol Takımı oyuncularından Merih Demiral hakkında UEFA tarafından başlatılan soruşturma da vardı.

"SORUŞTURMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Özel konuya ilişkin şunları söyledi:

"Gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmuyoruz. Ama bu tartışmayı köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak başta Milli Takım'a zarar verir, herkesin bu konuda duyarlı davranması gerekiyor"

"ZAFER İŞARETİ YAPAN FUTBOLCUMUZU DA LİNÇ ETMİŞLERDİ"

Geçmiş senelerden bir örnek paylaşan Özel, "Bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok ama bundan birkaç yıl önce bir genç futbolcumuz bu sefer zafer işareti yapınca bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade oynadığı güzel futbol hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ALMANYA HİTLER İŞARETİ YAPANLARLA UĞRAŞSIN"

Ümit Özdağ ise konuya ilişkin "Bu Türk milletinin 2 bin yıldan beri işareti. Bozkurtla karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için Bozkurt yaparlar. Herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yok. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil, Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur" ifadelerini kullandı.