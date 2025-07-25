Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Minguzzi talimatı! Sistem değişiyor mu?

Kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında 2 cani tarafından vahşice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Minguzzi cinayetinde faillerin 18 yaşının altında olduğu için indirime gidilecek olması tartışmalara neden oldu. Bu konuya ilişkin TBMM’nin önümüzdeki günlerde yeni bir adımlar atabileceği belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin bu konudaki sorumluluğuna ilişkin adım atılması talimatını verdi.

CAYDIRICI CEZALAR YOLDA

Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, 18 yaşından küçük çocukların işledikleri suçlara ilişkin verilen cezalarda yeni bir kademelendirme yapılacağı belirtiliyor. TBMM’de çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında kurulan araştırma komisyonunun taslak raporunda da söz konusu cezaların artırılmasına yönelik öneriler yer alıyor. Türk Ceza Kanunu’na göre fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu bulunmuyor. Yine 15 yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde de bir ceza sorumluluğuna yer verilmiyor. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunuyor. Mevcut yasada yer alan cezaların yaşa göre yeniden kademelendirilmesi ve özellikle çocukları suça sürükleyen çetelere caydırıcı ceza verilmesi, ayrıca anne-babalara da bu kapsamda ceza uygulanması gibi seçenekler tartışılıyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Birçok Avrupa ülkesinde ise çocuk suçlularla ilgili cezalar Türkiye’den daha caydırıcı. Adalet Bakanlığı, Avrupa’daki örnekleri de inceleyerek özellikle Minguzzi örneğinde olduğu gibi, vahşice işlenen cinayetlerde katil 18 yaşından küçük olsa bile daha ağır bir ceza uygulanmasını gündeme getirecek. Bazı ülkelerde, çocuk failler, işledikleri suça göre yetişkin gibi yargılanıyor ve yetişkinlere verilen cezalar uygulanıyor. ABD’de birçok eyalette ağır suç işleyen 16-17 yaşındaki çocuklar, yetişkin gibi yargılanabiliyor. Bazı eyaletlerde bu sınır 14 yaşa kadar düşüyor. ABD’de 1993 tarihli bir davada mahkeme, 4 yaşındaki bir çocuğu vahşice öldüren 13 yaşındaki çocuğu yetişkin olarak yargılamış ve ceza indirimi uygulamamıştı. Kanada’da 14 yaş üstü suçlular, yine işledikleri suçun ağırlığına göre yetişkin mahkemesinde yargılanabiliyor. İngiltere’de de ağır suç işleyen 10 yaş üstü çocuklar, özel çocuk mahkemeleri yerine diğer mahkemelerde yargılanıyor.