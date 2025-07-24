Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: İki çocuğa açılan dava kabul edildi

Kadıköy’de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin davasında sıcak gelişme yaşandı. Dosyada kamera kayıtları sonrası tutuklanan 2 şüpheliye daha dava açılmıştı.

DURUŞMA 2 EKİM'DE

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar U.B. ile B.B'nin Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi olayına ilişkin yargılandıkları ana dosya ile, olay günü sanıkların yanında oldukları belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan birleştirilme talepli hazırlanan iddianameyi kabul etti. Dosyanın birleşmesiyle birlikte davada yargılanan sanık sayısı 4'e çıktı. Duruşma 2 Ekim'de görülecek.