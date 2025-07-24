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 | Murat Makas

Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: İki çocuğa açılan dava kabul edildi

Vahşice öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin kamera kayıtları sonrası tutuklanan iki çocuk hakkında açılan dava kabul edildi.

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Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: İki çocuğa açılan dava kabul edildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 20:04

’de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen ’nin davasında sıcak gelişme yaşandı. Dosyada kamera kayıtları sonrası tutuklanan 2 şüpheliye daha dava açılmıştı.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: İki çocuğa açılan dava kabul edildi

DURUŞMA 2 EKİM'DE

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar U.B. ile B.B'nin Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi olayına ilişkin yargılandıkları ana dosya ile, olay günü sanıkların yanında oldukları belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan birleştirilme talepli hazırlanan iddianameyi kabul etti. Dosyanın birleşmesiyle birlikte davada yargılanan sanık sayısı 4'e çıktı. Duruşma 2 Ekim'de görülecek.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: İki çocuğa açılan dava kabul edildi
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ETİKETLER
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