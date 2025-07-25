Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman şehidinin babasına taziye telefonu

Eskişehir'de orman yangınında şehit olan 10 kişinin arasında yer alan Tolunay Kocaman, memleketi Seyitgazi'nin Kümbet mahallesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZE TÖRENİNDE YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

Cenaze namazına Kocaman’ın sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Taziyeleri kabul eden baba Hüseyin Kocaman ve şehidin 1 hafta önce evlendiği eşi Burcu Kocaman’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

28 yaşındaki Tolunay Kocaman'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyitgazi ilçesi Kümbet Mezarlığı'na defnedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınında şehit olan Tolunay Kocaman'ın babasıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sırasında Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman'la telefonla görüştü. Erdoğan telefon görüşmesinde şehidin babasına başsağlığı ve sabır diledi.

Cenaze törenine katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Kocaman ailesinin acısını paylaşarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Oktay, defin işleminin ardından şehidin tabutuna sarılı olan Türk bayrağını aileye teslim etti.