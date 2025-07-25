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 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman şehidinin babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan Tolunay Kocaman'ın babasıyla telefonda görüştü. Taziyelerini ileten Erdoğan, şehidin babasına başsağlığı ve sabır diledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 06:06
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 06:10

'de orman yangınında şehit olan 10 kişinin arasında yer alan Tolunay Kocaman, memleketi 'nin Kümbet mahallesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman şehidinin babasına taziye telefonu

CENAZE TÖRENİNDE YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

namazına Kocaman’ın sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Taziyeleri kabul eden baba Hüseyin Kocaman ve şehidin 1 hafta önce evlendiği eşi Burcu Kocaman’ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman şehidinin babasına taziye telefonu

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

28 yaşındaki Tolunay Kocaman'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyitgazi ilçesi Kümbet Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman şehidinin babasına taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınında olan Tolunay Kocaman'ın babasıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman şehidinin babasına taziye telefonu

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

, cenaze töreni sırasında Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman'la telefonla görüştü. Erdoğan telefon görüşmesinde şehidin babasına başsağlığı ve sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman şehidinin babasına taziye telefonu

Cenaze törenine katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Kocaman ailesinin acısını paylaşarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Oktay, defin işleminin ardından şehidin tabutuna sarılı olan Türk bayrağını aileye teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman şehidinin babasına taziye telefonu
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ETİKETLER
#orman yangını
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#şehit
#cumhurbaşkanı erdoğan
#cenaze
#seyitgazi
#Tolunay Kocaman
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