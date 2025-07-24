Eskişehir'deki orman yangınında şehitlerin kimlikleri belli oldu! Felakette kahreden detay: 10 gün önce evlenmiş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 görevli şehit oldu.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu. Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan hayatını kaybetti.

KAHREDEN DETAY!

10 orman işçisinin şehit olduğu Eskişehir'deki orman yangınıyla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı.

Yangında hayatını kaybedenlerden biri olan Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi.

Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. Tatil dönüşü işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekildiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

DENİZLİ'DEN 2 ŞEHİT

Şehitlerden 2'sinin ise Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan personel olduğu öğrenildi.

Yangına müdahale ederken şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni’nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi. Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Öte yandan yangında Beyağaçlı 2 orman işçisinin de ağır yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.