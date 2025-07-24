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 | Onur Kaya

Eskişehir'deki orman yangınında şehitlerin kimlikleri belli oldu! Felakette kahreden detay: 10 gün önce evlenmiş

Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden 10 şehidin kimlikleri belli oldu. Facianın ardından yürek yakan ayrıntılar ortaya çıktı. 10 şehitten biri olan Tolunay Kocaman'ın henüz 10 gün önce evlendiği, tatil dönüşü işe yeni başladığı öğrenildi. Hayatlarını kaybeden 2 görevlinin de Denizli'den olduğu ortaya çıktı. Şehitlerden geriye fotoğrafları kaldı.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 06:19
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 06:36

Eskişehir'in ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 görevli şehit oldu.

Eskişehir'deki orman yangınında şehitlerin kimlikleri belli oldu! Felakette kahreden detay: 10 gün önce evlenmiş

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şehit olan orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin kimlikleri belli oldu. Yangında Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan hayatını kaybetti.

Eskişehir'deki orman yangınında şehitlerin kimlikleri belli oldu! Felakette kahreden detay: 10 gün önce evlenmiş

KAHREDEN DETAY!

10 orman işçisinin şehit olduğu 'deki orman yangınıyla ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı.

Yangında hayatını kaybedenlerden biri olan Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi.

Eskişehir'deki orman yangınında şehitlerin kimlikleri belli oldu! Felakette kahreden detay: 10 gün önce evlenmiş

Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu. Tatil dönüşü işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekildiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

Eskişehir'deki orman yangınında şehitlerin kimlikleri belli oldu! Felakette kahreden detay: 10 gün önce evlenmiş

DENİZLİ'DEN 2 ŞEHİT

Şehitlerden 2'sinin ise Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alan personel olduğu öğrenildi.

Yangına müdahale ederken şehit olan Hilmi Şahin ve Sercan Utni’nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi. Acı haber ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Eskişehir'deki orman yangınında şehitlerin kimlikleri belli oldu! Felakette kahreden detay: 10 gün önce evlenmiş

Öte yandan yangında Beyağaçlı 2 orman işçisinin de ağır yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

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