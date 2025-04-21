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 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için taziye mesajı paylaştı. Papa Francis'in ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, "Farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, insani trajedilere karşı inisiyatif alan bir liderdi" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 14:47

Şubat ve mart aylarında geçirdiği çift taraflı zatürre sebebiyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus bu sabah hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 88 yaşındaki Papa Francis'in vefatı sebebiyle taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı
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Papa Francis'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı

"İNSANİ TRAJEDİLERE KARŞI İNİSİYATİF ALAN BİR LİDERDİ"

"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

https://x.com/RTErdogan/status/1914276277516656713

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

Öte yandan Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümünün tespiti ve naaşının tabuta konulması ritüelinin bu akşam yapılacağını duyurdu. Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Papa Franciscus'un vefat ettiğine dair yapılan duyurunun ardından bu akşam saat 20.00'de Kamerlengo Kardinal Kevin Joseph Farrell, ölümün tespiti ve naaşın tabuta konulması ritüeline başkanlık edecektir." denildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

PAPA FRANCİS NERELİ?
Papa Francis, 17 Aralık 1936'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. Katolik aleminin 266'ncı Papası olarak Mart 2013'te selefi Papa 16. Benediktus'un tarihi istifası sonrasında seçilen Papa Franciscus, 12 yıldan fazla görev yaptı. Papa Franciscus, Aralık 2023'te Meksikalı bir yayın kuruluşuna verdiği demeçte, Vatikan'da şatafatlı bir törenin aksine sade bir törenle son yolculuğuna uğurlanmak istediğini belirtmişti. Papa, mezarının da geleneklerin dışında diğer papaların aksine Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'na değil, her dış gezisinden önce ve sonra Roma'da gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda hazırlandığını kaydetmişti.
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