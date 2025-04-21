Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için taziye mesajı paylaştı. Papa Francis'in ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirten Erdoğan, "Farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, insani trajedilere karşı inisiyatif alan bir liderdi" ifadelerini kullandı.

Şubat ve mart aylarında geçirdiği çift taraflı zatürre sebebiyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus bu sabah hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 88 yaşındaki Papa Francis'in vefatı sebebiyle taziye mesajı yayınladı.

Papa Francis'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İNSANİ TRAJEDİLERE KARŞI İNİSİYATİF ALAN BİR LİDERDİ"

"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

https://x.com/RTErdogan/status/1914276277516656713

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLIYOR

Öte yandan Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümünün tespiti ve naaşının tabuta konulması ritüelinin bu akşam yapılacağını duyurdu. Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Papa Franciscus'un vefat ettiğine dair yapılan duyurunun ardından bu akşam saat 20.00'de Kamerlengo Kardinal Kevin Joseph Farrell, ölümün tespiti ve naaşın tabuta konulması ritüeline başkanlık edecektir." denildi.