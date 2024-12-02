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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi hakkında karar çıktı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ı protesto eden 9 kişi hakkında karar çıktı

Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam ettiğini savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi hakkında karar çıktı. Mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Kasım'da TRT World Forum’daki konuşması sırasında, Türkiye​'nin İsrail’le ticarete devam ettiğini iddia edip "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyerek protesto​ düzenleyen bir grup gözaltına alınmıştı. Protestoculara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan​, "Yavrum Siyonistlerin ağzı dili olma. Siyonistler benim nerde durduğumu çok iyi bilir" diyerek cevap vermişti.

Korumalar tarafından salondan çıkan 9 kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla işlem yapılmış, şüphelilerin gözaltı süresi bir gün uzatılmıştı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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