Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi hakkında karar çıktı

02 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 17:01

Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam ettiğini savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi hakkında karar çıktı. Mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Kasım'da TRT World Forum’daki konuşması sırasında, Türkiye​'nin İsrail’le ticarete devam ettiğini iddia edip "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyerek protesto​ düzenleyen bir grup gözaltına alınmıştı. Protestoculara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan​, "Yavrum Siyonistlerin ağzı dili olma. Siyonistler benim nerde durduğumu çok iyi bilir" diyerek cevap vermişti. Korumalar tarafından salondan çıkan 9 kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla işlem yapılmış, şüphelilerin gözaltı süresi bir gün uzatılmıştı. 9 KİŞİ TUTUKLANDI İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi gözaltına alındı! FETÖ detayı dikkat çekti