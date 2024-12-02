Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi hakkında karar çıktı
Türkiye'nin İsrail ile ticarete devam ettiğini savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi hakkında karar çıktı. Mahkemeye sevk edilen 9 kişi tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Kasım'da TRT World Forum’daki konuşması sırasında, Türkiye'nin İsrail’le ticarete devam ettiğini iddia edip "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde sürdürüyor" diyerek protesto düzenleyen bir grup gözaltına alınmıştı. Protestoculara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yavrum Siyonistlerin ağzı dili olma. Siyonistler benim nerde durduğumu çok iyi bilir" diyerek cevap vermişti.
Korumalar tarafından salondan çıkan 9 kişi hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla işlem yapılmış, şüphelilerin gözaltı süresi bir gün uzatılmıştı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.