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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi gözaltına alındı! FETÖ detayı dikkat çekti

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
30 Kasım 2024 12:08 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ı protesto eden 9 kişi gözaltına alındı! FETÖ detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT WORLD Forum’da yaptığı konuşma esnasında sözü kesilerek birden fazla protestoya maruz kaldı. Protesto edenlerden bir tanesine de cevap veren Erdoğan; Yavrum Siyonistlerin ağzı dili olma. Siyonistler benim nerde durduğumu çok iyi bilir’ diyerek karşılık verdi. Protesto eden kişiler salon dışına alındı. Son dakika gelen bilgiye göre organize edilmiş protestocu gruptan 9 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın katıldığı forumda konuşma yaptığı esnada bağırarak protesto​ eden ve hükümeti İsrail ile ticarete devam etmekle suçlayan grup gözaltına alındı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi gözaltına alındı! FETÖ detayı dikkat çekti - 1. Resim

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in paylaştığı bilgilere göre;

"Salonun içerisinde 5, salonun dışarısında 4 kişi bulunuyordu. Salonun içindeki protestocuların görüntülerini servis etmek içinse dışarıda 4 kişi hazır bekliyordu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi gözaltına alındı! FETÖ detayı dikkat çekti - 2. Resim

Ulusal çapta bir algı olması için organize şekilde hareket eden protestocu grubun bu davranışını FETÖ'cü hesaplar da anında dolaşıma sürdü. Bu olay kesinlikle organize bir hareket olarak değerlendirmelidir."

 

Kaynak: tgrthaber.com
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