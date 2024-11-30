Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi gözaltına alındı! FETÖ detayı dikkat çekti

30 Kasım 2024 12:08 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 13:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT WORLD Forum’da yaptığı konuşma esnasında sözü kesilerek birden fazla protestoya maruz kaldı. Protesto edenlerden bir tanesine de cevap veren Erdoğan; Yavrum Siyonistlerin ağzı dili olma. Siyonistler benim nerde durduğumu çok iyi bilir’ diyerek karşılık verdi. Protesto eden kişiler salon dışına alındı. Son dakika gelen bilgiye göre organize edilmiş protestocu gruptan 9 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın katıldığı forumda konuşma yaptığı esnada bağırarak protesto​ eden ve hükümeti İsrail ile ticarete devam etmekle suçlayan grup gözaltına alındı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in paylaştığı bilgilere göre; "Salonun içerisinde 5, salonun dışarısında 4 kişi bulunuyordu. Salonun içindeki protestocuların görüntülerini servis etmek içinse dışarıda 4 kişi hazır bekliyordu. Ulusal çapta bir algı olması için organize şekilde hareket eden protestocu grubun bu davranışını FETÖ'cü hesaplar da anında dolaşıma sürdü. Bu olay kesinlikle organize bir hareket olarak değerlendirmelidir."