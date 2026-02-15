Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi: Nahyan ile telefonda görüştü

Kategoriler
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın sağlık durumu nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini BAE Devlet Başkanı'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini ve yeni tarihin en uygun zamanda belirleneceğini söyledi.