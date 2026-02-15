Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
14°
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi: Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı aradı. Nahyan'ın bir süredir sağlık sorunu yaşaması sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini ertelediğini söyleyen Erdoğan, en kısa sürede bir araya gelme temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın sağlık sorunları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini telefon görüşmesinde ertelediğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ertelendi.
Ziyaretin ertelenme nedeni, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın sağlık durumu.
Erdoğan, Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yeni ziyaret tarihi daha sonra belirlenecek.
BAE ZİYARETİ ERTELENDİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın sağlık durumu nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini Devlet Başkanı'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini ve yeni tarihin en uygun zamanda belirleneceğini söyledi.

ETİKETLER
#erdoğan
#bae
#Geçmiş Olsun
#Telefon Görüşmesi
#Ziyaret Erteleme
#Gündem
