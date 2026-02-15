Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi: Nahyan ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın sağlık sorunları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini telefon görüşmesinde ertelediğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ertelendi. Ziyaretin ertelenme nedeni, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın sağlık durumu. Erdoğan, Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni ziyaret tarihi daha sonra belirlenecek.

BAE ZİYARETİ ERTELENDİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın sağlık durumu nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini BAE Devlet Başkanı'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini ve yeni tarihin en uygun zamanda belirleneceğini söyledi.

