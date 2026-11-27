Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hocası Hafız Ali Kemal Hut Efendi'ye veda edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ali Kemal Hut hocanın cenaze namazı kılındı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hocası Hafız Ali Kemal Hut Efendi'ye veda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hocası Hafız Ali Kemal Hut Efendi'ye İstanbul'un Fatih ilçesinde veda edildi. Hafız Ali Kemal Hut Efendi 92 yaşındaydı. Hut Efendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim hocası ve kıraat eğitmeniydi. Hafızlığı Rize'de tamamlamıştı. İstanbul'da farklı hocalardan kıraat, tecvid ve dini ilimler eğitimi almıştı.

Sütlüce'de dünyaya gelen 92 yaşındaki Hut Efendi, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim hocası ve kıraat eğitmeniydi. Küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim eğitimlerine başlayan Hut, hafızlığı Rize'de memleketinde tamamlamıştı. Daha sonra İstanbul'a giderek farklı hocalardan kıraat, tecvid ve dini ilimler eğitimi almıştı.

Ali Kemal Hutz 1984 yılında resmi din görevliliğinden emekli oldu ancak emekliliğin ardından Kur'an-ı Kerim ve dini ilimler eğitimlerini her daim sürdürdü. Zeynel Camii'ndeki derslerine 1997 yılına kadar devam etti. Hut 2018 yılında yayınlanan röportajında ilerleyen yaşı ve sağlık koşulları nedeniyle 1997 yılındaki camideki derslerini bıraktığını ifade etti ama her daim eğitimlerini vermeye devam ettirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DUYGULANDIRAN MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hut Efendi için şu açıklamaları yaptı:

Öncelikle şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Nereden? Kasımpaşa, Cami-i Kebir'den tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Ve tabi daha sonra Hoca Efendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı. Ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vakiye oldu.

Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cennetiyle Cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yar yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik.