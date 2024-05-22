Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Seferberlik Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı

22 May 2024 00:46 - Güncelleme : 22 May 2024 01:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü kaldırılarak yerine Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin konulmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir"