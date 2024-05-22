Hakim ve savcı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
22 May 2024 00:10 - Güncelleme : 22 May 2024 00:33
Hakimler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Hakimler Savcılar Kuruluna (HSK) 973 adli hakim ve savcı ise 71 idari hakim ataması yapıldı.
22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. 32 bin 553 sayılı gazetede Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile 973 adli hakim ve savcının yanı sıra 71 idari hakimin ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de paylaşılan atama listesi için tıklayınız.
Kaynak: Tgrthaber.com