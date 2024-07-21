Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye çıkarma yaptı, Yunan basını çıldırdı

21 Temmuz 2024 02:43 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 02:43

Kıbrıs'ta zulüm altında tutulan Türkler'e yönelik düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümü özel bir törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı konuşmasında Yunanistan'a göndermelerde bulunarak "Aynı suda iki kez yıkanılmaz." vurgusu yaptı.

"Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. 'Müzakerelere, yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim' demenin kimseye faydası yoktur. Bakın biz müzakereye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız." dedi.

"EYVAH TÜRKLER GELİYOR"

Yunanistan medyasında bu açıklamalar panikle karşılanarak "Eyvah Türkler geliyor!", " Akdeniz'de büyük gövde gösterisi" , "Türkler bir gece ansızın gelebileceğini hatırlatıyor" gibi cümlelerle eleştirildi.

Proto Thema gazetesi, Erdoğan'ın sözlerini skandal bir başlıkla duyurdu. Gazetede, "Erdoğan işgal altındaki topraklardan kışkırtmayı sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek tirajlı Kathimerini gazetesi ise, "Erdoğan işgal altındaki topraklardan seslendi: Kıbrıs'ta federal çözüm mümkün değil" başlığını attı. Gazetenin, "Erdoğan 'Kuzey Kıbrıs göz bebeğimiz, ruhumuzun bir parçası' ifadelerini kullanarak adadan elini çekmeyeceğini herkese ilan etti" şeklinde ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

CNN Greece "Erdoğan işgal topraklarında" başlığını kullanarak Erdoğan'ın Kıbrıs'ta federal çözümüne sıcak bakmadığını vurguladı.

Lefimerida gazetesi ise, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgal altındaki Kıbrıs'a çıkarma yaptı" sözlerini kullandı. Yunan gazete, "Erdoğan meydan okurcasına, Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inandığını söyledi. Türkiye, Kıbrıs'ta kalıcı barış ve çözüm için müzakereye, görüşmeye, müzakereye hazırdır" diyen Erdoğan buna rağmen Kıbrıs'ta barış harekatının neden yapıldığını ve Türkiye'nin neden böyle bir karar aldığını aklımızda tutmamız lazım diyerek provokatif konuştu." ifadelerine yer verdi.