Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı helikopterin özellikleri! Dikkat çeken detay

22 May 2024 15:04 - Güncelleme : 22 May 2024 15:08

AKINCI TİHA enkazı nasıl buldu? Selçuk Bayraktar açıkladı: Gücümüzü tüm dünyaya gösterdi

AKINCI TİHA enkazı nasıl buldu? Selçuk Bayraktar açıkladı: Gücümüzü tüm dünyaya gösterdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet, Azerbaycan ziyareti dönüşünde yaşadıkları helikopter kazasında hayatlarını kaybettiler. İranlı arama kurtarma ekiplerinin uzun süren arayışlarına rağmen düşen helikopter bulunamadı.

Düşen uçağın koordinatları Bayraktar AKINCI tarafından tespit edildi.

İbrahim Reisi’nin Azerbaycan dönüşü kullandığı AB 412 model helikopter, 1979’da ABD tarafından üretilen helikopterdi. Yaşanan kazadan sonra Türkiye’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın helikopteri merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık döneminden bu yana SIKORSY S92 model helikopteri kullanıyor. Sikorsky, geçmişte ABD’li Unıted Technologies Corporation şirketine aitti. 2015 yılında yine ABD merkezli Lockheed Martin’e satıldı.

Lockheed Martin şirketi SIKORSKY S92 modeli üzerinde çok dikkatli ve titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Şirketin referans olarak kullandığı model, son teknolojiyle donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde gerçekleştirdiği ziyaretlerini Cumhurbaşkanlığı filosuna ait SIKORSY S92 model helikopter ile gerçekleştiriyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı helikopterin özellikleri:

SIKORSKY S92 ilk uçuşunu 23 Aralık 1998’de Florida’da bulunan Sikorsky geliştirme uçuş merkezinde gerçekleştirdi. Sivil ve askeri olmak üzere çok amaçlı üretilen, çift motorlu, gövdesi sert çarpışmalara karşı dayanıklı ve ekstra güvenlik sistemlerini içerisinde barındıran SIKORSY S92, nakliye emniyetindeki yüzde 99.9’luk başarı ile adından sıkça söz ettiriyor.

Hiç yakıt almadan 996 km uçabilen helikopter, 19 kişilik kapasiteye sahip.

Helikopterin uzunluğu 21, genişliği 5.26, yüksekliği ise 4.70 metredir.

SIKORSKY S92 modeli, içerisinde 2 adet General Electric CTY-8A turboşaft motoru barındırıyor.

Helikopterin menzili 998 km iken maksimum sürati ise 306 km olarak biliniyor.