Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip eden gazeteci baygınlık geçirdi, doktor müdahale etti

22 Kasım 2024 14:58 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası içinde gazetecilerin de bulunduğu dönüş uçağında panik dolu anlar yaşandığı ortaya çıktı. Gazeteci Adem Metan yazısında, Nazlı Çelik'in uçakta baygınlık geçirdiğini, doktorun müdahalede bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Birleşmiş Milletler​ (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD​'den temaslarını tamamlamasının ardından 26 Eylül'de yurda dönmüştü. Erdoğan'ın ABD ziyaretini yakından takip eden gazeteci Adem Metan aylar sonra köşe yazısında dikkat çeken bir detaya yer verdi.

Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası içinde gazetecilerin de bulunduğu dönüş uçağında panik dolu anlar yaşandığı aktaran Adem Metan, Nazlı Çelik'in uçakta baygınlık geçirdiğini, doktorun müdahalede bulunduğunu yazdı.

"NAZLI ÇELİK'İN GERÇEKLERİ ÖĞRENDİĞİ ANLAR"

Adem Metan köşesinden "Nazlı Çelik’in Gerçekleri Öğrendiği Anlar" ara başlığıyla şunları yazdı:

"Oturum aralarında ve yemek molalarında heyette bulunan meslektaşlarımızla da bol bol sohbet etme şansımız oldu. TV100’den Deniz Gürel, Star’dan Nazlı Çelik, NTV’den Burcu Kaya, Ensonhaber’in sahibi Serkan Kalemciler ve ben muhabbete dalmışız… Konu ABD seyahati dönüşü yaşanılan bir olaya geldi. Nazlı Çelik ABD dönüşü uçakta ufak bir baygınlık geçirmişti.

"20 DAKİKA BAYGIN KALDI"

Nazlı ile iddialaştık… Kendisi 2-3 dakika baygın kaldığını düşünüyormuş. 20 dakikaya yakın bir süre baygın kaldığını duyunca önce bana inanmadı… Israrla şaka yaptığımı onu korkutmaya çalıştığımı düşünüyordu ki uçakta Nazlı’ya ilk müdahaleyi yapan hekimi gördük.

"BİRAZ DAHA NABIZ ALAMASAYDIM KALP MASAJINA BAŞLAYACAKTIM"

Hemen atladım “Hocam bir şey soracağım Nazlı Çelik kaç dakika baygın kaldı?” Hoca hafif bir duraklamanın ardından Nazlı’ya döndü… “20 dakikaya yakın baygın kaldı, bir ara nabız alamadım, biraz daha nabız alamasaydım kalp masajına başlayacaktım”

"NAZLI ŞAŞKINLIĞINDAN BENİ DUYMAMIŞ BİLE"

Nazlı şok… Tabii ben de hemen atladım “Aşk olsun Nazlı, bunca yıllık arkadaşız, hukukumuz var ben sana ne zaman yalan söyledim” Nazlı şaşkınlığından beni duymamış olabilir… Şunu da ekleyeyim çok değerli arkadaşım Nazlı gayet iyi, tüm tetkiklerini de yaptırmış, yorgunluğa bağlı anlık bir tansiyon düşmesi… "