Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak gurbetçi kadını dolandırdılar! Tüm birikimini kaptırdı

31 Temmuz 2024 15:00 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:17

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sesini yapay zekaya taklit eden çete, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yaptı.

Almanya'dan Kilis'e gelen 65 yaşındaki Halide Öznarin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit eden bir reklama tıklayınca tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı. 120 bin lira dolandıran kadın, "Ben çok uyanık birisiyim. Kolay kolay böyle konularda olumlu bakmayan birisiyim ama 12 ay boyunca 7 bin 500 TL ödemek şartıyla 75 bin TL ve ardından diğer bankalardan 120 bin TL'ye ulaşana kadar üzerime kredi çekmişler" dedi.

REKLAMA TIKLADI, TÜM BİRİKİMİNİ KAPTIRDI

Sosyal medyada gezinirken "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın" reklamına tıklayarak yapay zeka teknolojisi ile 1 günde 120 bin TL dolandırıldığını söyleyen 65 yaşındaki Halide Öznarin, "Sabah namazına kalkmıştım, daha sonra sosyal medya üzerinden gezinirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO)'a güvenin 8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanın diye reklam çıktı. Bende tıkladım, kendi bilgilerimi doldurdum ve çok geçmeden beni aradılar ve konuşmaya başladık. Bana 'Halide Hanım, amacınız nedir bize neden başvurdunuz' dedi. Bende hem katkımız olsun hem de para kazanalım dedim. Tam yerine başvurmuşsunuz ve çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Böyle şeylerden tereddüt etmeyin. Tamamen devlet destekli, sahte işler yapmıyoruz' dedi. Daha sonra Selin Yıldız diye birisi görüntülü aradı. Benden ekran paylaşmamı ve internet bankacılığına girmemi istediler. Daha sonra diğer banka hesaplarıma girmişler" dedi.

ADINA KREDİ ÇEKMİŞLER

Yapay zeka teknolojisiyle dolandırıcıların hedefi olan ve profesyonel şekilde kandırıldığını ifade eden Öznarin, "8 bin TL yatırım yapın 10 günde 24 bin TL kazanç elde edeceğiz. Ufak rakamla başlamayalım büyük rakamlarla girersek kazançlar daha da büyük olur diyerek aklıma girmeye çalıştı. Bende 'durumumda yok bu kadar yatırım yapabilirim' dedim. Daha sonra telefonuma kod gelmeye başladı ve bende tek tek verdim. Adıma 82 bin TL kredi çekmişler. Daha sonra torunların yanına gittim konuyu anlattım onlar da bana dolandırıldığımı söyledi'' şeklinde konuştu.

"ÇOK UYANIK BİRİSİYİM AMA BENİ DE KANDIRDILAR''

Yapay zeka ile farklı bankalardan 120 bin TL dolandırıldığının altını çizen mağdur Öznarin, "Ben çok uyanık birisiyim. Kolay kolay böyle konularda olumlu bakmayan birisiyim ama 12 ay boyunca 7 bin 500 TL ödemek şartıyla 75 bin TL ve ardından diğer bankalardan 120 bin TL'ye ulaşana kadar üzerime kredi çekmişler. Bankaların müşteri hizmetlerini arayarak hesaplarımı kapattırdım ama iş işten geçmişti" diye konuştu.