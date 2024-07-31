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Teşkilat dizisinin yeni başrolü Tolga Sarıtaş oluyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
31 Temmuz 2024 15:07 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:08
Teşkilat dizisinin yeni başrolü Tolga Sarıtaş oluyor

TRT 1'in Pazar günlerine damga vuran dizisi Teşkilat'ın kadrosuna Tolga Sarıtaş dahil oluyor. Daha önce Söz dizisinde başrtol olan Sarıtaş Teşkilat dizisinde yeniden Aybüke Pusat ile buluşacak. Dizinin yeni sezon planlaması belli oluyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat 5. Sezonuyla ekranlara gelecek. Dizinin Ağustos ortasında sete çıkması planlanıyor. Bir dönem kadrosunda Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Gürkan Uygun gibi isimleri bulunduran Teşkilat dizisinin yeni başrolü belli oldu.

Pazar akşamları seyirciyle buluşan Tims&B imzalı diziye Çağlar Ertuğrul’un ardından gelen Murat Yıldırım sezon sonunda ayrılmıştı.

TOLGA SARITAŞ TEŞKİLAT'TA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldırım’ın vedasının ardından Tolga Sarıtaş’ın “Altay” karakteriyle Teşkilat’a dahil olacağı öğrenildi.

Teşkilat dizisinin yeni başrolü Tolga Sarıtaş oluyor - 1. Resim

SÖZ DİZİSİNDE DE OYNADILAR

Sarıtaş, daha önce Söz dizisinde de “Teşkilat”ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat’la partner olmuştu.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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