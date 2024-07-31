Teşkilat dizisinin yeni başrolü Tolga Sarıtaş oluyor

31 Temmuz 2024 15:07 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:08

Gibi milattan önce bölümleriyle sezona son veriyor! Gibi dizisinin M.Ö. bölümleri listesi

Gibi milattan önce bölümleriyle sezona son veriyor! Gibi dizisinin M.Ö. bölümleri listesi

Arda Güler Behzat Ç'de oynamış! Dizi ve filmlerde rol alan futbolcuların listesi dikkat çekti

Arda Güler Behzat Ç'de oynamış! Dizi ve filmlerde rol alan futbolcuların listesi dikkat çekti

Milli İstihbarat Teşkilatı’nı konu alan TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat 5. Sezonuyla ekranlara gelecek. Dizinin Ağustos ortasında sete çıkması planlanıyor. Bir dönem kadrosunda Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Gürkan Uygun gibi isimleri bulunduran Teşkilat dizisinin yeni başrolü belli oldu.

Pazar akşamları seyirciyle buluşan Tims&B imzalı diziye Çağlar Ertuğrul’un ardından gelen Murat Yıldırım sezon sonunda ayrılmıştı.

TOLGA SARITAŞ TEŞKİLAT'TA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldırım’ın vedasının ardından Tolga Sarıtaş’ın “Altay” karakteriyle Teşkilat’a dahil olacağı öğrenildi.

SÖZ DİZİSİNDE DE OYNADILAR

Sarıtaş, daha önce Söz dizisinde de “Teşkilat”ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat’la partner olmuştu.